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 В Киеве запустили возврат эвакуированного авто через приложение Kyiv Smart City

В приложении городских сервисов Kyiv Smart City появилась новая функция для водителей. Отныне вернуть авто можно с помощью приложения в несколько кликов. Благодаря сервису, который разработан совместно с инспекцией по парковке, пользователи могут не тратить время в очередях в нескольких инстанциях для того, чтобы вернуть автомобиль.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Услуга доступна для киевлян, которые привязали данные автомобиля к профилю в приложении. Если транспорт эвакуировали, пользователь получит пуш-уведомление об этом и сможет сразу начать процесс возврата. В разделе "Эвакуация" пользователь может самостоятельно проверить, эвакуирован его автомобиль или нет. Для этого достаточно ввести номер автомобиля и начать поиск. Пока что функция доступна только для автомобилей, которые эвакуировали инспекция с парковки.

"Если автомобиль эвакуирован инспекцией, пользователь может сразу начать возврат автомобиля. Для этого нужно указать номер техпаспорта и скачать его фото и фото водительских прав с обеих сторон. После этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и уплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке. Таким образом, процесс возврата автомобилей станет в разы быстрее", – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Также в новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне. Поэтому вход в приложение стал максимально удобным и безопасным.

В приложении киевляне уже могут пополнить Kyiv Smart Card, купить одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или воспользоваться афишей городских событий. В разделе "Обратная связь" пользователи могут задать вопросы или позвонить по номеру.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178328
 
 
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Красота, теперь рекетиры будут иметь вас с комфортом. Следующий этап списание платы за эвакуациию автоматически по факту приобретения автомобиля. В Киеве запустили возврат эвакуированного авто через приложение Kyiv Smart City - Цензор.НЕТ 8174
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