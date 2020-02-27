[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.4 26.5
 Социальная политика
  33  0
Все про:Германия (755) финансирование (905) Донбасс (514) гуманитарная помощь (37)

 Германия выделит 4 миллиона евро на гуманитарную помощь востоку Украины

Немецкое правительство увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности Международного комитета Красного креста (МККК) в Украине: в 2020 году дополнительно к уже обещанным 2 млн евро будет выделено еще 4 млн евро.

Об этом говорится пресс-релизе МИД Германии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Еще 2 млн евро правительство Германии планирует выделить в 2021 году. Всего Германия выделила 12,3 млн евро на гуманитарную деятельность МККК в Украине только на 2019-2021 годы.

На эти деньги Германия поддерживает ряд гуманитарных мер в рамках проекта "деятельность МККК по оказанию помощи, защиты, предотвращения и сотрудничества в Украине 2019-2021". Его центр находится на востоке Украины, где эти меры вносят важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта.

"Они приносят пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях", - заявили в МИД Германии.

Отмечается, что одним из основных направлений является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, эти меры включают медицинское обслуживание, закупку и распределение медикаментов, обучение оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и оборудование больниц и других медицинских учреждений, профилактические меры и снабжение продуктами питания и предметами гигиены, подготовку медицинского и сестринского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединения семей, уход за заключенными, информирование об опасности мин и прочее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178325
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Гончарук_Алексей импорт Кабмин Киев нефть ремонт
 
 
 
 
 
 вверх