 Компания Ахметова вновь подала заявку на экспорт электроэнергии в Молдову

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представителя Premier Energy, передает БизнесЦензор.

В частности, заявки подали молдавская государственная компании Energocom, "Mолдавская ГРЭС" (Приднестровье), Fly Ren First Solar Park, Moldelectromontaj, а также украинские ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" Рината Ахметова и DE Trading (структура ПАО "Донбассэнерго" Максима Ефимова)

"После технико-экономической экспертизы, мы выберем лучшее предложение. Подписав контракт, мы передадим его на визирование в Национальное агентство по регулированию в энергетике", – сказал представитель компании.

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По действующим контрактам до конца 31 марта электроэнергию Молдове, которая только на 27% обеспечивает себя электроэнергией самостоятельно, поставляют Молдавская ГРЭС и "ДТЭК Павлоградуголь", они же осуществляли поставки в 2018 году.

Оба поставщика продают электроэнергию не напрямую, а через Energocom, которая отпускает ее операторам по $54,2 за тыс. кВт/ч, закупая у "Молдавской ГРЭС" и "Павлоградугля" в пропорции 85% на 15% по $52,4 и $64,4 соответственно.

Находящаяся на территории непризнанного Приднестровья "Молдавская ГРЭС" принадлежит российской группе "Интер РАО".