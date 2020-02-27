 Зеленский утвердил оборонный заказ на 2020-2022 годы

Об этом говорится в соответствующем указе №59/2020 от 27 февраля, передает БизнесЦензор.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы" (прилагается, тайно, без подпункта 5 пункта 2, пункта 3, подпункта 2 пункта 7 - несекретно)", - сказано в документе.

Этим же указом Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова контроль за выполнением решения Совета.

Прилагаемым к этому указу решением СНБО одобрил основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 года.

Также СНБО поручило Кабмину обеспечить доработку основных показателей гособоронзаказа; обеспечить его финансирование на 2020 год и 2021, 2022 годы в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета (перераспределения на другие нужды) и приоритетных проектов, в частности по развитию ракетного вооружения, которое осуществлять исключительно за счет общего фонда госбюджета Украины.

Кроме этого правительство должно утвердить программы, связанные с повышением обороноспособности и безопасности государства, а также условия предоставления государственных гарантий по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования указанных программ в объеме до 10 млрд грн.

Правительству также поруено проработать вопросы о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно создания целевого Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса; создания агентства по развитию оборонных технологий; создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе; разработка стратегии военно-технического сотрудничества.

Этим же решением СНБО дал ряд поручений профильным ведомствам и структурам.

Как сообщалось, 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сумма бюджетных средств, выделенных на государственный оборонный заказ, увеличена на 16% по сравнению с 2019 годом.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение Государственного оборонного заказа предусмотрено финансирование в сумме 25,85 млрд грн. В исполнении гособоронзаказа примут участие 14 государственных заказчиков.

В частности предусматривается финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на общую сумму 2,53 млрд грн (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд грн будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ.