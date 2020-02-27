 Кабмин отменил разрешения на движение сельхозтехники по дорогам

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Постановлением отменяется необходимость получения разрешения для движения по дорогам общего пользования техники шириной до 2,6 метров, а также разрешение техники шириной от 2,6 метров до 3,75 метров, при условии соблюдения специальных правил безопасности (машина сопровождения, знак объезда, проблесковые маячки и т.д.).

Как пояснили в Минэкономики, ранее для движения любой сельскохозяйственной техники нужно было разрешение, которое выдается Национальной полицией на основании согласования "Укравтодора" и является платным. При этом получение разрешения было необходимо на каждый отдельный выезд по каждой единице техники.

Кроме того, согласование органов на выдачу такого документа занимает длительное время (от трех дней до одного месяца).

При этом в самом разрешении указывается конкретный маршрут, который заранее предсказать невозможно в том числе из-за погодных условий.

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В то же время получение этого разрешения является декларативным и не влияет на безопасность на дороге, но его получение является критическим до начала сезона полевых работ.

"Принятие постановления значительно упростит условия осуществления хозяйственной деятельности в сфере производства сельскохозяйственной продукции, а также уменьшит коррупционные факторы в сфере движения сельскохозяйственной техники", – прокомментировал решение правительства заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.