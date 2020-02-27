 Кабмин согласовал трех новых представителей в набсовете "Укрэнерго"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №156-р от 26 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, на должности членов набсовета согласованы бывший народный депутат от фракции "Самопомич" Лев Пидлисецкий, заместитель министра финансов Юрия Гелетий, а также бывший советник-посланник посольства Украины в Австрии Юрий Токарский.

Как сообщал БизнесЦензор, Наблюдательный совет ЧАО НЭК "Укрэнерго" 24 февраля освободил исполняющего обязанности главы правления компании Всеволода Ковальчука от занимаемой должности и назначил на его место первого заместителя главы правления – Владимира Кудрицкого.

Перед этим Кабинет министров поручил Министерству финансов и наблюдательному совету "Укрэнерго" приостановить конкурс на голову этой компании до завершения обновления состав набсовета, а также назначить нового в. о. руководителя.

Кудрицкий был нанят в "Укрэнерго" Ковальчуком в 2016 году на должность руководителя офиса управления проектами.

До этого он занимал должность директора по развитию ПАО "Укртранснафта", был операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в международных и украинских компаниях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

В декабре 2017 год Владимир Кудрицкий был назначен в Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" в качестве представителя правительства.

В мае 2019 года, после конфликта тогдашнего министра энергетики Игоря Насалика с Всеволодом Ковальчуком, Кудрицкий был уволен из Набсовета "Нафтогаза". Вместо него был назначен Константин Марьевич.

Напомним, в январе 2019 года Набсовет "Укрэнерго" объявил о проведении конкурса на замещение должности главы правления компании.

В интервью БизнесЦензор Ковальчук заявил, что однозначно принимает участие в конкурсе.

По информации БЦ, в тройку лидеров конкурса вошли Всеволод Ковальчук, заместитель министра энергетики и охраны окружающей среды Виталий Шубин и заместитель директора ГП "Энергорынок" по экономике и финансам Юрий Бойко.