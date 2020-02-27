 Минфин запустит гарантии по программе льготных кредитов с 1 марта

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"С помощью запуска второго компонента программы "Доступные кредиты 5-7-9%" мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. Речь идет о предпринимателях, которые решили создать собственное дело с нуля и кроме идеи не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности. И это важно, ведь программа должна стать доступной для как можно более широкого круга предпринимателей. Конечно, в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, что покраватиме до 50% его кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", - пояснил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

По состоянию на 26 февраля 2020 года Фонд развития предпринимательства, который управляет программой "Доступные кредиты 5-7-9%", согласовал проект договора о предоставления частичных кредитных гарантий со всеми действующими уполномоченными банками (АО "Укрэксимбанк", АО "Приватбанк", АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк") и в течение ближайшего времени планирует их подписать с тем, чтобы начиная с 1 марта 2020 года официально ввести механизм кредитных гарантий в рамках программы прежде всего для поддержки финансирования вновь созданных предприятий.

В Минфине уточнили, что один из банков уже подписал договор с Фондом, чтобы с 1 марта клиенты смогли воспользоваться такой опцией, другие банки - на очереди.

Читайте также: "Райффайзен Банк Аваль" не смог получить договор для участия в программе льготных кредитов

Как сообщалось, с начала февраля четыре государственных банка – "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк" – начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Позднее к ним присоединились несколько частных банков.

В рамках программы "Доступные кредиты" предприниматели смогут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 1,5 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие бизнеса субъектов малого и среднего предпринимательства, численность работников которых не превышает 50 человек (с учетом группы связанных лиц), а годовой доход не превышает 50 млн грн.