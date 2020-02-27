 Страны Балтии попросили у ЕС дополнительно 664 миллиона евро на проект Rail Baltica

Об этом сообщило литовское министерство транспорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Литва подала заявку на получение 278,9 млн евро дополнительной финансовой помощи в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей для прокладки участка от станции Палемонас (Каунас) до Паневежиса.

По словам заместителя министра транспорта Гитиса Мажейки, если дополнительное финансирование из ЕС не будет получено, то есть риск не реализовать проект Rail Baltica в срок - до 2026 года.

В случае же получения средств намечается до конца 2023 года оборудовать ж/д полотно и проложить первые 60 км двухпутной дороги европейского стандарта.

Проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica стоимостью 5,8 млрд евро осуществляет совместное предприятие Эстонии, Латвии и Литвы RB Rail. Железная дорога европейского стандарта (1435 мм) соединит Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин. Это крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии.