 Страховой рынок Украины полноценно начнет работу по новым законам с 1 января 2021 года

Об этом сообщил на XVІ Международной Карпатской страховой конференции директор департамента лицензирования Нацбанка Украины Александр Бевз, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Бевз отметил, что по некоторым нормам будет предусмотрен переходный период.

По словам Бевза, в марте НБУ намерен презентовать "белую книгу" по страхованию, на базе которой будут разработаны законы, регулирующие работу страхового сектора, а в апреле на обсуждение общественности будет предложена новая редакция закона о страховании.

Бевз также сообщил, что центробанк уже провел инвентаризацию все подзаконных актов, регулирующих небанковский финансовый сектор Украины, – их около 150. С 1 июля 2020 года, то есть с момента, когда НБУ начнет регулировать рынок, в его работе в части законов ничего не изменится, только будут обнародованы несколько подзаконных актов, которые вступят в действие до 1 января 2021 года. В частности, это положения о лицензировании и надзоре за страховыми компаниями.

При этом Бевз призвал страховщиков уже сейчас предоставлять в НБУ отчетность о своей деятельности с тем, чтобы после 1 июля, при подаче отчетности за полугодие, не возникали проблемы.

По словам Бевза, сейчас в НБУ идет подбор кадров для регулирования небанковского рынка страны. Так, на объявленные конкурсы по отбору директора департамента страхового надзора подано более 70 заявлений, директора департамента по методологии – около 80.

Директор департамента лицензирования НБУ также сообщил, что в течение месяца на сайте центробанка заработает платформа обмена информации с возможностью обратной связи. То есть можно будет письменно сообщить о возникшей проблеме и в зависимости от ее значимости будет письменный ответ или заявителя пригласят на встречу с сотрудником НБУ.