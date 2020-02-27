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 "Укравтодор" начал принимать жалобы через интерактивную карту. ВИДЕО

"Укравтодор" запустил интерактивную карту, по которой можно будет в режиме реального времени оставлять жалобы относительно состояния дорог.

Об этом заявил председатель Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков во время презентации интерактивной карты "Укравтодора", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы сделали интерактивную карту, с помощью которой люди могут оставлять жалобы, а подрядчики и наши службы будут получать эту информацию. Почему это важно? Потому что проконтролировать (реальное состояние дорог), сидя в Киеве, или даже нашим службам, в которых несколько сотрудников отвечают за содержание, имея на балансе тысячи километров, нереально. А с помощью людей, которые будут оставлять жалобы, мы это сделаем", - рассказал Кубраков.

Он отметил, что отныне "Укравтодор" сможет оперативно реагировать на жалобы относительно состояния дорог и мониторить работу подрядчиков, которые удерживают ту или иную дорогу. В частности, в ведомстве планируют следить за текущим состоянием дорожных знаков и разметки, за ходом ремонта дорожного полотна, а также за передвижением уборочной и ремонтной техники.

Директор Государственного предприятия дорожной связи, информационного обеспечения и автоматики "Укрдорсвязь" Вадим Горюшко рассказал, что через веб-ресурс также можно оставить жалобу относительно текущего состояния конкретного участка дороги. Для этого нужно загрузить фото проблемы (ямы, колдобины, кучи мусора) на карту с конкретной геолокацией. В "Укравтодоре" отреагируют на эту жалобу и будут предоставлять оперативную информацию по ее решению.

В режиме реального времени на сайте отображается информация о завершенных, текущих и планируемых ремонтных работах на конкретных участках, участках дорог с наибольшим количеством ДТП и пункты обогрева и паркинги для грузовиков.

В "Укравтодоре" отметили, что на сайте можно найти информацию лишь о тех дорогах, которые подчинены непосредственно ведомству и его региональным службам.

Интерактивная карта "Укравтодора" доступна по ссылке map.ukravtodor.gov.ua и имеет мобильную версию.

Советница председателя "Укравтодора" Яника Мерило добавила, что в ведомстве не намерены создавать отдельное мобильное приложение, но планируют интеграцию со своими партнерами в том числе навигационной системы Waze. Так, по словам Мерило, функционал интерактивной карты "Укравтодора" может стать доступным для пользователей приложения Waze в ближайшие несколько недель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178287
 
 
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