 SOCAR подтвердила начало поставок нефти в Беларусь через Украину

Об этом сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, есть соглашение по поставке "Белнефтехиму" одной танкерной партии, по второй партии велись переговоры. Танкер с азербайджанской нефтью будет отгружен из порта Супса", – заявил представитель азербайджанской компании, не уточнив дату отгрузки первой танкерной партии.

В свою очередь на белорусском ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщили, что компания готовится к поставкам нефти с территории Украины по магистрали Одесса - Броды, передает БЕЛТА

На предприятии уточнили, что речь о поступлении азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко сообщил, что белорусский концерн заключил с SOCAR сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

Ранее заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что импорт нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса - Броды начнется в марте.

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Напомним, ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву. В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. тонн российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими объем поставок может обеспечить лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.