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 SOCAR подтвердила начало поставок нефти в Беларусь через Украину

Компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) подтвердила договоренность по поставке концерну "Белнефтехим" одной танкерной партии азербайджанской нефти объемом около 80 тыс. тонн.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, есть соглашение по поставке "Белнефтехиму" одной танкерной партии, по второй партии велись переговоры. Танкер с азербайджанской нефтью будет отгружен из порта Супса", – заявил представитель азербайджанской компании, не уточнив дату отгрузки первой танкерной партии.

В свою очередь на белорусском ОАО "Гомельтранснефть Дружба" сообщили, что компания готовится к поставкам нефти с территории Украины по магистрали Одесса - Броды, передает БЕЛТА

На предприятии уточнили, что речь о поступлении азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Броды.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко сообщил, что белорусский концерн заключил с SOCAR сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

Ранее заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что импорт нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса - Броды начнется в марте.

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Напомним, ранее Беларусь уже начала поставлять российскую нефть танкерами через Литву. В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. тонн российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими объем поставок может обеспечить лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178286
 
 
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