[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.4 26.5
 Регуляторная политика, Финансы
  215  0
Все про:кредит (1371) НБУ (4460) кредитные союзы (13)

 Нацбанк разрешит микрокредитным компаниям осуществлять денежные переводы

После реализации проекта "сплит" Национальный банк Украины (НБУ) планирует предоставить микрокредитным организациям параллельно оказывать услуги по переводу средств на основании основной лицензии.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это станет одной из новаций разрабатываемого законопроекта "О финансовых компаниях", передает БизнесЦензор.

В частности, планируется, что в документах на получение основной лицензии микрокредитная организация сможет выбрать среди услуг также перевод средств. После получения соответствующей лицензии ее будет достаточно как для предоставления услуги по кредитованию, так и для предоставления услуги по переводу средств.

Нацбанк также обещает, что разработка законопроекта не повлечет необходимости для финансовых компаний повторно получать лицензии.

"Более того, к лицензированию финкомпаний будет новый подход. Если сегодня лицензируются конкретные виды финуслуг (отдельно лицензии на перевод средств, отдельно на предоставление кредитов), то по новым правилам лицензии будут предоставляться на виды деятельности. Лицензия на определенный вид деятельности фактически будет конструктором, который позволит компании "набрать" необходимые услуги в соответствии со своей бизнес-моделью", – пояснили в НБУ.

Кроме того, Нацбанк планирует ввести дистанционную видеоидентификацию клиентов, которые получают микрокредиты, что стало возможно благодаря новому закону о финмониторинге.

"В то же время НБУ как регулятор осознает риски дистанционных методов, крупнейший среди которых – использование мошенниками данных других лиц. Сегодня порядок видеоидентификации обсуждается с банковским рынком и в дальнейшем будет предложен небанковским учреждениям", – подчеркивают в НБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178284
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Гончарук_Алексей импорт Кабмин Киев нефть ремонт
 
 
 
 
 
 вверх