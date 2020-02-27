 Нацбанк разрешит микрокредитным компаниям осуществлять денежные переводы

Как сообщает пресс-служба НБУ, это станет одной из новаций разрабатываемого законопроекта "О финансовых компаниях", передает БизнесЦензор.

В частности, планируется, что в документах на получение основной лицензии микрокредитная организация сможет выбрать среди услуг также перевод средств. После получения соответствующей лицензии ее будет достаточно как для предоставления услуги по кредитованию, так и для предоставления услуги по переводу средств.

Нацбанк также обещает, что разработка законопроекта не повлечет необходимости для финансовых компаний повторно получать лицензии.

"Более того, к лицензированию финкомпаний будет новый подход. Если сегодня лицензируются конкретные виды финуслуг (отдельно лицензии на перевод средств, отдельно на предоставление кредитов), то по новым правилам лицензии будут предоставляться на виды деятельности. Лицензия на определенный вид деятельности фактически будет конструктором, который позволит компании "набрать" необходимые услуги в соответствии со своей бизнес-моделью", – пояснили в НБУ.

Кроме того, Нацбанк планирует ввести дистанционную видеоидентификацию клиентов, которые получают микрокредиты, что стало возможно благодаря новому закону о финмониторинге.

"В то же время НБУ как регулятор осознает риски дистанционных методов, крупнейший среди которых – использование мошенниками данных других лиц. Сегодня порядок видеоидентификации обсуждается с банковским рынком и в дальнейшем будет предложен небанковским учреждениям", – подчеркивают в НБУ.