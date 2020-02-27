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 Коррупция
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Все про:Бобов (5) САП (203) штраф (447) Антикоррупционный суд (105)

 Суд оштрафовал нардепа на 51 тыс. за скрытые от декларирования 67 млн и дома в Швейцарии

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 26 февраля утвердила соглашение о признании нардепа VIII созыва виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование).

Как сообщает пресс-служба ВАКС, бывшему депутату Верховной Рады назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. грн, передает БизнесЦензор.

Кроме того, ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.

Как отмечается в сообщении, обвиняемый пошел на сделку с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании виновности.

В частности, бывший нардеп признал себя виновным в том, что не указал в декларации за 2016 года данные о своих финансовых обязательствах на 67 млн ​​грн, информацию о том, что он является бенефициаром одного из частных предприятий с долей в уставном капитале 98,2%, а также сведения о недвижимом имуществе жены на территории Швейцарской конфедерации.

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В декларации за 2017 год он не внес повторно данные о частном предприятии, а также об имуществе жены в Швейцарии, а в декларациях за 2018-2019 годы – только заграничное имущество жены.

В итоге суд установил, что поданное соглашение соответствует требованиям закона, а основания для отказа в его утверждении отсутствуют.

По данным агентства Українські новини, обвиняемым по делу выступал народный депутат 7 созыва из фракции "Возрождение" Геннадий Бобов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178277
 
 
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 Топ комментарии
 
Супер. Заникав 67 млн, а штрафонули на 51 тис. - йому цей штраф, як слону дробина
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Укрыл 67 лимонов - должен получить штраф 67 лимонов и пеню с него. Это если клоун желает бороться с коррупцией.. Но за год видимо так и не захотел...
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Горе то какое, и как он теперь будет харчеваться!?
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Горе то какое, и как он теперь будет харчеваться!?
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Супер. Заникав 67 млн, а штрафонули на 51 тис. - йому цей штраф, як слону дробина
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Укрыл 67 лимонов - должен получить штраф 67 лимонов и пеню с него. Это если клоун желает бороться с коррупцией.. Но за год видимо так и не захотел...
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Если быть честными до конца, это ведь при шоколадном приняли такое законодательство,
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И где же справедливость, есть разница между 67 миллионов грн. и 51 тысча? Почему такой смешной штраф, что за дурацкие законы в стране, особенно при власти Зе.???
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Який закон так і оштрафували. Порошенко взагалі , через Конституційний суд, звільнив всіх від відповідальності. Чи вже забули??)))
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Зе-чокнутий, у вас же, таких розумних й розумово здорових, як Мілованов, монобільшість, закони вам бл... мішають? А де ваш зе-принтер? За півроку давно вже можна було переписати закони так, вам заманулося. А філософствування розумово геніального як Мілованов про те, як проклятий По ВСІХ звільнив від відповідальності, навіть коментувати не хочеться. Це нехай у місцях для розумово видатних коментують.
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Геніальна Зе-схема! Ховаєш десятки мільйонів - сплачуєш одну тисячну, й кради далі. А тепер можна відрапортувати про "посадку"! Всі задоволені!
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Це не покарання. Це - ВІДМИВАННЯ і ЛЕҐАЛІЗАЦІЯ.
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Для чого нам ВАКС, САП, НАБУ і т.д.?
Це паразити, тільки гроші з бюджету висмоктують.
Такі вироки це насмішка над людьми і заохочення властьімущих до розкрадання країни.
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БРАВО!да здраствует наш суд!самый справедливый в мире суд!коррупции у нас нет!
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Скільки ховав - стільки і конфіскувати. Але закони писали такі як і він. Тому усі права злочинця надійно захищені суддями.
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