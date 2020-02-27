 "Укрзализныця " начнет строительство евроколеи уже в 2020 году

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский, презентуя основные инфраструктурные проекты компании по развитию пассажирских перевозок в 2020 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

По словам Саболевского, строительство колеи, что соответствует европейским стандартам, позволит пассажиру сесть в поезд во Львове и без пересадок добраться до европейских стран. Интерес к этому проекту уже проявили польские и чешские железнодорожники.

Также Саболевский сообщил о намерении "Укрзализныци" начать электрификацию направления Ковель-Изов: "Мы предусмотрели начало работ в нашем финансовом плане на 2020 год. Если Кабмин и Мининфраструктуры поддержат такое решение "Укрзализныци", то в 2020 году начнем работы".

Реализация проекта позволит наращивать объемы перевозок со странами ЕС, в частности перевозки грузов широкой колеей в Польшу. Также благодаря внедрению электротяги будут снижены операционные расходы компании.

Относительно важных объектов в этом году, уже объявлен тендер на модернизацию направления Долинская-Николаев. В "Укрзализныце" планируют электрифицировать этот участок до 2023 года, а Николаев-Колосовка - до 2024 года.

"Это важно для компании, ведь именно на этом участке осуществляется более 20% нашей грузовой работы дизельными магистральными локомотивами", - отметил Саболевский.