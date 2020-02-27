[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.4 26.5
 Энергетика, Финансы
  2253  9
Все про:Ахметов (950) льготы (126) НДС (243) альтернативная энергетика (447) солнечная энергетика (157)

 Минфин оценил потери госбюджета от "зеленых льгот для Ахметова" в 9 миллиардов

Министерство финансов оценивает недопоступление доходов государственного бюджета в 2019 году из-за введенных после принятия госбюджета налоговых льгот на импорт энергетического оборудования для солнечных и ветровых электростанций в 9 млрд грн.

Об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила в интервью FinClub, передает БизнесЦензор.

"Когда бюджет принят, нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают. Мы такое уже видели в 2019 году, когда после принятия бюджета была выделена льготу для ввоза оборудования для альтернативной энергетики. Это завершилось недополучением около 9 млрд грн", – сказала Маркарова.

Читайте также: После введения налоговых льгот импорт солнечных панелей достиг рекордных $1,3 млрд

Как сообщалось, в декабре 2018 года Верховная Рада при голосовании за изменения в Налоговый кодекс учла поправку, которой освободила от уплаты НДС импорт комплектующих для солнечных панелей и ветровых установок до 2022 года.

Как указывал тогда глава Ассоциации защиты прав потребителей электроэнергии и коммунальных услуг Андрей Герус, больше всего такого оборудования в 2019 году планировал завозить энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Также известно, что ДТЭК закупал панели для строительства солнечных электростанций в Китае.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178270
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как можно недополучить с того чего небыло бы, если бы небыло льготы? Что за традиция считать недополученые бабки??? Наоборот снимите барьеры, заработает экономика, начнет наполняться бюджет.

Цитируя классика - "Не воруйте с убытков! Воруйте с прибылей!"
 показать весь комментарий
 
 
На порохобл*дей ети потери спишите. Ето они сцали в уши что ето очень полезно для Украины. Только прикиньте сколько для армии можно было закупить новых танков и беспилотников. Но Ахметов же кормилец Украины оказывается. Только не понятно почему его семья и его недвижимость на Лазурном берегу
 показать весь комментарий
 
 
а в Європі ця енергитика розвивається на повну катушку
 показать весь комментарий
 
В Европе ето где тянут газовую вторую трубу из Рашки чтобы хоть как то компенсировать закрытие АЕС и бешенные тарифы на *зеленую* енергетику Минфин оценил потери госбюджета от "зеленых льгот для Ахметова" в 9 миллиардов - Цензор.НЕТ 3059
 показать весь комментарий
 
можливо. Але бачив сонячні батареї в Угорщині і Польщі
 показать весь комментарий
 
жители дамбаса имеют лохов во всх позах
 показать весь комментарий
 
А від енергетичних пільг для Ігарявалєрьєвіча втрати порахували ?
Чи то все на пользу йде ?
 показать весь комментарий
 
 
Украина вообще должна максимально уменьшить ввозные пошлины и налоги на любое промышленное оборудование. Так делают все страны которые не живут "с таможни" ни хрена не производя стоящего, а наоборот!, стремятся развивать и модернизировать свою экономику дабы зарабатывать с налогов на прибыль и зарплату. ЗЕгенераты одним словом...
 показать весь комментарий
 
Вот скажите мне порохоботы, почему ваш Ахметов и Петя не платит за оборудование и оснащение для своих ветрячков, а я должен 2 раза платить за утепление своего дома, за утеплитель и за енергосберегающие приборы и лампочки?
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Гончарук_Алексей импорт Кабмин Киев нефть ремонт
 
 
 
 
 
 вверх