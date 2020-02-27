 Lufthansa ведет переговоры о покупке крупнейшей авиакомпании Португалии

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek Lotniczy, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что 50% акций TAP Air Portugal принадлежит Португалии, 5% акций находятся в руках работников, а 45% принадлежит бизнесмену Дэвиду Нилману и его португальскому партнеру Умберто Педросе. Нилман выразил намерение продать свои 45% акций TAP Air Portugal, которые приобрел в 2015 году у правительства Португалии.

Сообщается, что Lufthansa и United Airlines уже ведут переговоры с TAP Air Portugal.

Покупка TAP Air Portugal закономерный шаг для авиакомпании Lufthansa, набирающей популярности в Бразилии, которая является самым важным международным рынком для TAP Air Portugal. United также могут быть заинтересованы в развитии своего присутствия в Латинской Америке.

Ранее авиакомпания TAP Air Portugal объявила о намерении увеличить количество европейских туристов в Бразилию на 200 тыс. При поддержке Lufthansa и United Airlines это может быть достигнуто ранее, чем ожидалось.