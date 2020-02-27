 Авиаперелеты Зеленского с начала года обошлись бюджету в 5 миллионов

Об этом свидетельствуют данные портала использования публичных средств, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

В январе Государственное управление делами внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предоплату за авиаперевозку делегации во главе с Зеленским по маршруту "Киев- Цюрих - Тель-Авив - Киев" 2 515 360 грн, а по маршруту "Киев - Краков - Киев" - 687 294 грн.

22 января Зеленский посетил Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, 23-24 января - Израиль для участия во Всемирном форуме памяти Холокоста (от участия в котором впоследствии отказался) и встреч с властями, а 26-27 января - Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю 75 годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

В феврале была внесена предоплата за авиаперевозку Зеленского с делегацией по маршруту "Киев - Рим - Киев" в сумме 993 877 грн и по маршруту "Киев - Мюнхен - Киев" в сумме 1 048 023 грн.

Зеленский посетил 7 февраля Италию для встреч с властями, 8 февраля - Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском, а 14-16 февраля - Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Обеспечение авиаперелета - наибольшая статья расходов госбюджета для обеспечения визита.

Кроме него, финансируются командировочные и проживание делегации.

Согласно предоставленной Українським Новинам Госуправлением делами информации, для обеспечения визита Зеленского в Швейарию на эти нужды было израсходовано около 495 тыс. грн, а в Италию - 660 тыс. грн.