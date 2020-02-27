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 Нацбанк разработал порядок открытия счетов избирательных фондов

Национальный банк Украины (НБУ) разработал порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, порядок разработан в рамках выполнения требований нового Избирательного кодекса, который вступил в силу 1 января 2020 года, передает БизнесЦензор.

Разработанный документ призван определить порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов, а также предусматривает обязанность банков сообщать об открытии таких счетов и их реквизитах Национальное агентство по предупреждению коррупции, Центральную избирательную комиссию или ее территориальные представительства.

В НБУ отмечают, что замечания и предложения к проекту документа принимаются до 28 марта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178257
 
 
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