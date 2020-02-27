[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.4 26.5
 Власть, Аграрный рынок
  529  0
Все про:аграрии (734) Кабмин (3946) назначение (530) Милованов Тимофей (98) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (19)

 Кабмин назначил Милованову нового заместителя в аграрной сфере

Кабинет министров 26 февраля назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В Минэкономики вместе с Тарасом Высоцким Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро", – уточнил министр.

Согласно приведенной биографии, Сергей Глущенко имеет почти 10 лет опыта работы на юридических должностях в Международной финансовой корпорации (IFC) (Группа Всемирного банка), а также в проектах технической помощи Украине со стороны ЕС.

Также известно, что Глущенко с июля 2015 года по январь 2016 года возглавлял Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте также: Минэкономики уточнило сумму бюджетного запроса на поддержку бизнеса в 2021-2023 годах

Согласно поданной заместителем министра декларации, Глущенко за 2019 год получил 334,85 тыс. грн доходов от занятия предпринимательской деятельностью, передает Интерфакс-Украина.

Его жена, гражданка России Елена Лавриненко, задекларировала за 2019 год 73,93 тыс. грн зарплаты в Республиканской детско-юношеской спортивной школе легкой атлетики в оккупированном Россией Цхинвали (Грузия). Его мать за прошлый год задекларировала 67,41 тыс. грн доходов.

Кроме того, замминистра указал в декларации 90 тыс. грн и $25 тыс. наличных средств.

Глущенко не владеет недвижимостью, а лишь арендует квартиру в Киеве площадью 72,7 кв. м. В совместной собственности его матери находиться квартира в Славянске Донецкой области (66,2 кв. м), а также земельный участок (6 470 кв. м) и жилой дом (58 кв. м) в Краматорске Донецкой области. Жена замминистра владеет автомобилем Opel Zafira 2003 года выпуска.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178253
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Гончарук_Алексей импорт Кабмин Киев нефть ремонт
 
 
 
 
 
 вверх