 Кабмин назначил Милованову нового заместителя в аграрной сфере

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В Минэкономики вместе с Тарасом Высоцким Сергей Глущенко будет отвечать за направление и координацию деятельности в направлении агро", – уточнил министр.

Согласно приведенной биографии, Сергей Глущенко имеет почти 10 лет опыта работы на юридических должностях в Международной финансовой корпорации (IFC) (Группа Всемирного банка), а также в проектах технической помощи Украине со стороны ЕС.

Также известно, что Глущенко с июля 2015 года по январь 2016 года возглавлял Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно поданной заместителем министра декларации, Глущенко за 2019 год получил 334,85 тыс. грн доходов от занятия предпринимательской деятельностью, передает Интерфакс-Украина.

Его жена, гражданка России Елена Лавриненко, задекларировала за 2019 год 73,93 тыс. грн зарплаты в Республиканской детско-юношеской спортивной школе легкой атлетики в оккупированном Россией Цхинвали (Грузия). Его мать за прошлый год задекларировала 67,41 тыс. грн доходов.

Кроме того, замминистра указал в декларации 90 тыс. грн и $25 тыс. наличных средств.

Глущенко не владеет недвижимостью, а лишь арендует квартиру в Киеве площадью 72,7 кв. м. В совместной собственности его матери находиться квартира в Славянске Донецкой области (66,2 кв. м), а также земельный участок (6 470 кв. м) и жилой дом (58 кв. м) в Краматорске Донецкой области. Жена замминистра владеет автомобилем Opel Zafira 2003 года выпуска.