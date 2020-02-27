 Евросоюз готовит санкции против России за кибератаки, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает БизнесЦензор.

Пять дипломатов, знакомых с вопросом, подтвердили, что обсуждение предложенных мер может начаться уже на этой неделе, не уточнив конкретные организации, в отношении которых могут быть введены санкции, а также причины для их применения.

Как отмечает агентство, ведение мер станет первым случаем применения так называемого режима киберсанкций ЕС, в частности предусматривающего запрет на въезд и заморозку активов для сдерживания кибератак.

Все чиновники, знакомые с ситуацией, пожелали остаться неназванными из-за чувствительного характера вопроса, однако двое подтвердили, что группы, которые могут попасть под санкции, связаны с Китаем и Россией.

Принятие санкций требует единогласия среди 27 членов ЕС, что часто парализует внешнеполитические решения ЕС на фоне противоречивой национальной чувствительности и интересов.

Один из дипломатов отметил, что все 27 стран-членов ЕС готовы поддержать введение санкций.