[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.4 26.5
 Корпоративные отношения
  3013  0
Все про:вирус (146) Китай (1247) пиво (65) эпидемия (22)

 Крупнейший мировой производитель пива с активами в Украине заявил о падении прибыли из-за вируса

Крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) спрогнозировал снижение прибыли за первый квартал на 10% из-за влияния вспышки коронавируса.

Компания сообщила, что вирус привел к значительному снижению спроса в Китае, особенно во время празднования Нового года по лунному календарю, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Компания, которая продает больше пива Budweiser в Китае, чем на ключевом для бренда американском рынке, оценила падение выручки из-за эпидемии в Китае за первые два месяца этого года в $285 миллионов, что соответствует 2,3% выручки группы за первый квартал прошлого года.

Напомним, в Украине Anheuser-Busch InBev представлена ЧАО "Абинбев Эфес Украина", которое было создано вследствие слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории Украины и РФ в равных долях.

Производственная сеть объединенной компании состоит из 11 пивоваренных заводов и трех солодовенных комплексов в России, а также из трех пивоваренных заводов в Украине.

Компания является одним из лидеров пивоваренного рынка Украины. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Beck's, а также локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178244
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки вирус Гончарук_Алексей импорт Кабмин Киев нефть ремонт
 
 
 
 
 
 вверх