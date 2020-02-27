 Минэкономики уточнило сумму бюджетного запроса на поддержку бизнеса в 2021-2023 годах

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, на развитие производства сельскохозяйственной продукции за три года предложено направить 45,52 млрд грн. В том числе финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей планируется на сумму 40,9 млрд грн, для Фонда частичного гарантирования кредитов выделят 3,12 млрд грн, на кредиты фермерским хозяйствам – 1,5 млрд грн.

На повышение экспорта предложено выделить за три года 12,41 млрд грн. В частности, на программы поддержки и продвижения экспорта планируется предусмотреть 410 млн грн, на запуск Экспортно-кредитного агентства – 6 млрд грн, на компенсацию процентов по кредитам экспортеров – 6 млрд грн.

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По разным направлениям для поддержки промышленности в 2021-2023 годах планируется выделить в общей сложности более 32,65 млрд грн.

В частности на развитие авиастроения в бюджетном запросе заложено 16,9 млрд грн, на компенсацию кредитов за приобретение производственного оборудования – 6 млрд грн, на софинансирование проектов смарт-специализации регионов – 6,75 млрд грн, на создание Фонда энергоэффективности в промышленности – 3 млрд грн.

"Важно отметить, что по экспортным программам поддержка предоставляется в том числе предприятиям промышленности. Таким образом, общая сумма поддержки для промышленности может быть увеличена", – отмечают в министерстве.

В Минэкономики уточнили, что по годам запланированная сумма господдержки составляет: 26 млрд на 2021 год, 31 млрд на 2022 год, 33 млрд на 2023 год, всего более 90 млрд грн.

Как сообщалось, накануне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что министерство предложило предусмотреть в Бюджетной декларации на 2021-2023 годы 77 млрд грн на проекты поддержки развития производства. В том числе на бюджетную поддержку аграриев планируется суммарно направить более 40 млрд грн в последующие три года.