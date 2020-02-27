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 Аграрный рынок, Макроэкономика
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Все про:мясо (123) экспорт (1630) Евросоюз (2082)

 Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в ЕС

По данным Европейской комиссии, Украина в 2019 году вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза.

Об этом со ссылкой на Европейскую правду сообщает БизнесЦензор.

За прошлый год было Украина экспортировала в ЕС 134,262 тыс тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.

Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 экспортировали 313,6 и 308,6 тыс тонн мяса птицы соответственно.

Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178,619 тыс тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Большой мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178233
 
 
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так Європа нам експортувала більше! Тобто в нас негативне сальдо в чергове.
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Твою мать!!! Оказывается, мы больше покупаем, чем продаём эту птицу!!!
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и в чем прикол?)...у них химия вкуснее???
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Цікаво було б порівняти ціни на українську курятину в Україні та в Європі.В нас курятина подекуди дорожча свинини! Вибачте,але виростити курку і свиню - велика різниця!А тепер,коли 10 країн відмовилося від імпорту курятини з України із-за захворювань курей в Вінницькій області,то прогнозую,що курятину для українців продаватимуть ще дорожче.А що? Їм все можна!
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Шо ти мелеш? де курятина дорожча свинини? хоч один приклад.
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Дивись ціну по філе,а не по супових обрізках.
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Я очень рад за Косюка что теперь у него бизнесс попер за наш же счет. Теперь сможет тоже пару замков себе прикупить на Лазурном берегу как у принца Ахметова
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И не будущее, пишите по конкретнее, не Украина а Косюк и КО Потому что к Украине они не имеют никакого отношения
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Скорее наоборот получает дотации из бюджета
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Нужно еду на весь мир поставлять! в Африке саранча, как в апокалипсис и в Азии тоже саранча! У них голод будет страшный! Нужно на те рынки договариваться о продаже еды!
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Дык в Европу везут свежее и качественное куриное мясо, по стандартам. А нам обратно то что не соответствует...завозят вагонами и все на колбасу идет, с потрохами и когтями...бОльшая часть колбас сегодня делается из кур...не Рябу же туда суют....
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