 Крупнейшие сети АЗС снизили цены на автогаз до минимума за год

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, станции группы "Приват", SOCAR и харьковская сеть "Род-Ник" снизили цены в пределах 10 копеек за литр.

На 20 копеек литр автогазаз подешевел на станциях BVS ("Надежда") и "БРСМ-Нафта".

Сеть Glusco опустила цены на 40 копеек – до 10,35 грн/л.

В столичном регионе средняя цена 27 февраля уменьшилась до 10,60 грн за литр, самая низкая средняя цена зафиксирована в Черниговской области – 10,23 грн/л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 12% или на 1,33 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т. Последнюю неделю снижение оптовых цен прекратилось.