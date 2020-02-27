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 Киевсовет проголосовал за использование Гостиного двора как учреждения культуры

Депутаты Киевского городского совета внесли изменения в решение о предоставлении согласия на бесплатное принятие в коммунальную собственность зданий, комплексов учреждений культуры, физической культуры и спорта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевсовета сообщает БизнесЦензор.

Киевсовет еще в 2017 году задекларировала желание принять на баланс города достопримечательности архитектуры столицы - Гостиный двор и Дом Сикорского. Также городские власти просила передать в коммунальную собственность еще два объекта: "Национальный цирк Украины" и спортивный комплекс "Атлет".

В январе 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обратилось к городским властям по уточнению сведений о целевом использовании имущества после передачи его в коммунальную собственность.

"Фактически этим решением мы подтверждаем, что после передачи Гостиного двора и трех других зданий в собственность города, они будут использоваться для развития учреждений культуры и спорта, и не отчуждаться в частную собственность. Городские власти готовы реставрировать памятники за счет киевского бюджета. Но это возможно лишь после передачи в коммунальную собственность. Город призвал Кабмин ускорить передачу зданий на баланс города в прошлом году. Сейчас мы снимаем все замечания, поэтому, надеюсь, дело пойдет быстрее", - отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Виктория Муха.

Решение поддержали 92 депутата.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178223
 
 
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