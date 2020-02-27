 Украина не сократила экспорт в Китай из-за коронавируса, – НБУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Украинские экспортеры, поставляющие продукцию в Китай, не сокращали объемы выручки (после обострения ситуации с коронавируса)", - сообщил он.

По словам Сологуба, были некоторые проблемы с доставкой украинских продуктов в Китай.

"Были некоторые проблемы с логистикой, но сейчас они решены. Более половины нашего экспорта в Китай - это зерно, продукты питания и шрот. Спрос на эти продукты не снизился ни со стороны Китая, ни на мировом рынке. По моему мнению, эта ситуация имела краткосрочный эффект. Возможно, некоторое влияние будет в будущем, но глобально мы не видим проблем для украинской экономики", - сказал он.