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 Минрегион хочет создать Госинспекцию градостроительства и Госагентство по техрегулированию

Министерство развития общин и территорий Украины предлагает создать новые органы в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и надзора – Государственную инспекцию градостроительства (ГИГУ) и Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующая инициатива закреплена в проекте постановления Кабинета министров "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора", согласно которому также за действующей Госархстройинспекцией (ГАСИ) предлагается оставить разрешительную и регистрационную функции.

"Во исполнение инициатив президента Украины по оптимизации структуры и деятельности архитектурно-строительного контроля и надзора в Украине предлагаем создать Государственную инспекцию градостроительства Украины, за которой закрепить функцию осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, а за Госархстройинспекцией оставить разрешительную и регистрационную функции", - говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также отмечается, что необходимо отменить лицензирование исполнителей работ и предусмотреть персонифицированную сертификацию ответственных исполнителей работ, закрепив эту функцию за Минрегионом.

Согласно проекту положения о ГАСИ, в ее функции будут по-прежнему входить выдача/отказ/аннулирование разрешений на выполнение строительных работ, выдача сертификатов о введении в эксплуатацию зданий, ведение Единого реестра документов в сфере строительства, др.

В свою очередь, в перечень полномочий ГИГУ входят проведение проверок объектов строительства, выдача предписаний по устранению нарушений, инициирование привлечения должностных лиц объектов надзора к дисциплинарной ответственности, введение запретов на ввод в эксплуатацию объектов, др.

Как сообщалось, в январе текущего года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение о ликвидации или реорганизации Государственной архитектурно-строительной инспекции будет принято в ближайшее время.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178211
 
 
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Снова увеличивают штаты дармоедов, которые будет кормить и без того бедный народ Украины. Еще управление по управлению всеми управлениями не забудьте создать.
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То замість одної інспекції будемо мати дві?
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