 Доступ к электронным сервисам таможни отсутствует из-за проблем с серверами

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Официально: временно отсутствует доступ к электронным сервисам Новой таможни. Утром 27 февраля возникла проблема с DNS-серверами таможни, соответственно из "внешнего мира" нет доступа к части электронных сервисов", - указало ведомство.

На данный момент те, кто подал декларацию накануне, могут безпрепятственно пройти таможенный контроль в пунктах пропуска, отметили в ведомстве.

"Не работает прием новых деклараций через брокеров. Возможно локальное оформление (если не нужно проверки контролирующих органов)", - указывается в сообщении.

"Мы пытаемся максимально оперативно исправить инцидент, а также обратились в CERT-UA, подразделение Государственной киберзащиты Госспецсвязи для установления причины возникновения проблем", - пояснила таможня.