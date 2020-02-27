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 Доступ к электронным сервисам таможни отсутствует из-за проблем с серверами

Доступ к электронным сервисам Государственной таможенной службы временно отсутствует, сообщило ведомство.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Официально: временно отсутствует доступ к электронным сервисам Новой таможни. Утром 27 февраля возникла проблема с DNS-серверами таможни, соответственно из "внешнего мира" нет доступа к части электронных сервисов", - указало ведомство.

На данный момент те, кто подал декларацию накануне, могут безпрепятственно пройти таможенный контроль в пунктах пропуска, отметили в ведомстве.

"Не работает прием новых деклараций через брокеров. Возможно локальное оформление (если не нужно проверки контролирующих органов)", - указывается в сообщении.

"Мы пытаемся максимально оперативно исправить инцидент, а также обратились в CERT-UA, подразделение Государственной киберзащиты Госспецсвязи для установления причины возникновения проблем", - пояснила таможня.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178208
 
 
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