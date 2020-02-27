 Замминистра экономики Глущенко задекларировал 335 тысяч

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Вся сумма, указанная Глущенко за прошлый год, - это доход от занятия предпринимательской деятельности. Его жена, гражданка России Елена Лавриненко, задекларировала за 2019 год 73тыс. 930 грн зарплаты в Республиканской детско-юношеской спортивной школе легкой атлетики в Цхинвал (Грузия). Его мать за прошлый год задекларировала 67тыс 306 грн доходов.

Кроме того, замминистра указал в декларации 90 тыс. грн и 25 тыс. долларов наличных средств.

Глущенко не владеет недвижимостью, а лишь арендует квартиру в Киеве площадью 72,7 кв. м. В совместной собственности его матери находиться квартира в Славянске Донецкой области (66,2 кв. м), а также земельный участок (6 470 кв. м) и жилой дом (58 кв. м) в Краматорске Донецкой области. В декларации также указано два недостроенных гаража в Славянске Донецкой области.

Жена замминистра владеет автомобилем Opel Zafira 2003 года выпуска.

Как сообщалось, за 2018 год Глущенко задекларировал 91,5 тыс. грн доходов.

Кабинет Министров 26 февраля 2020 года назначил Сергея Глущенко на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Глущенко с июля 2015 года по январь 2016 года занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. До этого был советником IFC из группы Всемирного банка.

Имеет более 10 лет опыта в вопросах реформирования отношений в различных сферах сельского хозяйства, системы безопасности пищевой продукции, государственного контроля, лицензирования и разрешительной системы. Долгое время специализируется на вопросах дерегуляции и евроинтеграции.