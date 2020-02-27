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 "Укрспирт" увеличил продажу спирта на 62%. ИНФОГРАФИКА

В январе 2020 года ГП "Укрспирт" увеличило реализацию спирта на 62% по сравнению с январем 2019 года и показало чистую прибыль в 2,6 млн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

В январе 2019 года убыточность работы "Укрспирта" составила 5,5 млн гривен. Чистая прибыль ГП "Укрспирт" в января 2020 года вырос на 146,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,6 млн грн.

Согласно финансовому отчету предприятия, в январе этого года работало 11 заводов "Укрспирта" и реализован 412 тыс декалитров спирта. В прошлом году это же время работало 7 заводов, а реализация составила 255 тыс дал этилового спирта.

В январе "Укрспиртом" уплачено на 13,7% больше налогов в государственный бюджет по сравнению с январем прошлого года. В январе "Укрспирт" выплатил 30,2 млн гривен налогов.

Укрспирт увеличил продажу спирта на 62% 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178198
 
 
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Правильно стране нужны алкаши, ими очень просто управлять. Клоуну это как находка, ещё и цену нужно скинуть как в рашке.
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