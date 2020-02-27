 "Укрспирт" увеличил продажу спирта на 62%. ИНФОГРАФИКА

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта" сообщает БизнесЦензор.

В январе 2019 года убыточность работы "Укрспирта" составила 5,5 млн гривен. Чистая прибыль ГП "Укрспирт" в января 2020 года вырос на 146,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,6 млн грн.

Согласно финансовому отчету предприятия, в январе этого года работало 11 заводов "Укрспирта" и реализован 412 тыс декалитров спирта. В прошлом году это же время работало 7 заводов, а реализация составила 255 тыс дал этилового спирта.

В январе "Укрспиртом" уплачено на 13,7% больше налогов в государственный бюджет по сравнению с январем прошлого года. В январе "Укрспирт" выплатил 30,2 млн гривен налогов.