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 Украинка заразилась коронавирусом в Италии

В Италии подтвердили случай заражения украинки коронавирусом, заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, по состоянию на сегодня в Италии подтвержден один случай заражения коронавирусом среди граждан Украины. Гражданка Украины, 26 лет, работает на севере Италии в г. Кремона. Приехала на юг Италии в г. Чиленто, провинция Салерно, навестить родителей", - сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Сейчас девушка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спаланцани" в Риме. Родственники, которых она навещала, находятся на карантине.

Генеральное консульство Украины в Неаполе держит постоянный контакт с местным штабом, заверили в министерстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178189
 
 
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