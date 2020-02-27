[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.4 26.5
 Финансы, Инвестиции
  125  0
Все про:ОВГЗ (338) облигации (724)

 Портфель ОВГЗ иностранцев в Украине вырос до 127 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа юрлиц увеличился на 0,856 млрд грн (на 3,3%) – до 26,891 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Портфель ОВГЗ украинских банков - на 0,696 млрд грн (на 0,2%) – до 320,724 млрд грн, нерезидентов - на 0,314 млрд грн (на 0,3%) - до 126,791 млрд грн, физлиц – на 0,093 млрд грн (на 1,1%) – до 8,660 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,959 млрд грн (на 0,3%) - до 808,584 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка остался без изменений.

Официальный курс на 27 февраля– 24,649 грн/$1.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178180
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 банки Гончарук_Алексей импорт Кабмин нефть пошлина ремонт Россия
 
 
 
 
 
 вверх