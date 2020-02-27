 Портфель ОВГЗ иностранцев в Украине вырос до 127 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Портфель ОВГЗ украинских банков - на 0,696 млрд грн (на 0,2%) – до 320,724 млрд грн, нерезидентов - на 0,314 млрд грн (на 0,3%) - до 126,791 млрд грн, физлиц – на 0,093 млрд грн (на 1,1%) – до 8,660 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 1,959 млрд грн (на 0,3%) - до 808,584 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка остался без изменений.

Официальный курс на 27 февраля– 24,649 грн/$1.