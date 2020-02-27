 "Укравтодор" и "Укрзализныця" будут координировать логистику стройматериалов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стороны договорились об оптимальной модели обмена информацией для обеспечения своевременной доставки сырья на объекты "Большого строительства".

"Укравтодор" берет на себя координационную роль для надлежащего планирования грузовых перевозок маршрутами Укрзализныци. Амбициозные планы требуют слаженной работы государственных и частных учреждений - и в условиях разумной координации мы избежим задержек и срывов ремонтов", - отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Обмен информацией об объемах сырья, которое необходимо транспортировать и ведение календарного плана ремонтов будут происходить на базе "Укравтодора" с целью централизованного планирования всех работ.

Член правления "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич в свою очередь подчеркнул значение использования путей "Укрзализныци" для грузовых перевозок, поскольку это разгружает автомобильные дороги и уменьшает себестоимость перевозок.

Как сообщалось, согласно одобренной Кабинетом министров Украины дорожной стратегии на 2020 год, планируется строительство и ремонт 4 тыс. км автомобильных дорог.