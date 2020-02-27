 Цены на нефть опустились до минимума за 13 месяцев

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром апрельские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,76 (на 1,42%), до $52,67 за баррель. За торги среды Brent подешевела на $1,52 (на 2,77%), до $53,43 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,73 (на 1,50%), до $48 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта снизилась на $1,17 (на 2,34%), завершив день на отметке $48,73 за баррель - минимуме с 7 января 2019 года.

Наибольшую обеспокоенность вызывает уязвимость к вирусу американского рынка, полагают в AxiCorp. "Проблема заключается в том, что в США было протестировано всего 426 человек, а в Южной Корее - 35 000", - отметил главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

По его словам, в США по указаниям властей должны проверять только тех, у кого наблюдаются респираторные симптомы и которые недавно ездили в Китай или имели близкий контакт с инфицированным человеком. "Проблема в том, что коронавирус бессимптомен - он заразен до появления симптомов", - предупреждает эксперт.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 3,8% - до 368 юаней за баррель. Днем ранее снижение котировок составило 4,2%.