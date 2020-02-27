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 Интерпайп в 2019 году заплатил 3,25 млрд грн налогов

В течение 2019 года компания Интерпайп Виктора Пинчука перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 3,25 млрд грн. В сравнении с 2018 годом объем налоговых отчислений возрос на 50%.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Объем отчислений в госбюджет составил около 2,167 млрд грн. (+62%), в местные бюджеты – около 625 млн грн (+38%). Еще около 462 млн грн (+21%) компания перечислила в качестве ЕСВ.

"Средств, уплаченных Интерпайпом в 2019 году, хватило бы для покрытия сразу двух с половиной бюджетов такого областного центра, как Ужгород. Или профинансировать, например, все расходы на медицину Днепропетровской области", - говорится в релизе компании.

"Каждая тонна произведенной нами продукции в 2019 году принесла бюджету Украины 3805 грн. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью обеспечивает приток валюты от экспорта и рабочие места в нашей стране", - говорит Денис Морозов, директор по экономике и финансам Интерпайп.

Интерпайп в 2019 году заплатил 3,25 млрд грн налогов 01

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2019 году Интерпайп реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В Интерпайп работают 12 тыс. сотрудников.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178135
 
 
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