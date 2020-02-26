 Офис генпрокурора объявил об снятии секретности с деклараций всех прокуроров

Как сообщает пресс-служба Офиса, речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях прокуроров, передает БизнесЦензор.

"Отныне вся информация об имуществе прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что такие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Напомним, еще в 2017 году с сайта НАПК исчезли около 200 деклараций военных прокуроров и сотрудников ГПУ на основании постановления главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Однако замглавы Офиса генпрокурора Виктор Чумак сообщал об отмене этого постановления еще в прошлом году.