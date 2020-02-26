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 Власти Киева откроют новую развязку на выезде к Вышгороду до 31 марта

До конца года городские власти планируют полностью построить развязку на улице Богатырской и соединить ее с Большой окружной.

Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На Большой Окружной дороге от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской продолжается строительство. До 31 марта запланировано возобновление проезда в обоих направлениях в районе путепровода на ул. Богатырской. Сейчас специалисты устраивают песчаную основу проезда и основу двухслойной щебеночно-песчаной смеси. В районе путепровода прокладывают дождевую канализацию и устраивают земляное полотно", - написал Поворозник.

Он также напомнил, что до конца этого года городские власти планируют построить развязку на улице Богатырской и соединить ее с Большой окружной.

"Завершение строительства этого участка Большой Окружной позволит вывести с улиц столицы транзитный транспорт, что, в свою очередь, улучшит трафик в городе. Кроме того, уменьшив поток грузовиков, мы сможем продлить жизнь асфальтовом покрытию, которое постоянно обновляем и ремонтируем", - добавил Поворозник.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178113
 
 
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