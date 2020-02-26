[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.41 26.44
 Энергетика
  172  0
Все про:Газ (4164) Польша (883) LNG-терминал (42)

 Польша подписала контракт на увеличение мощности LNG-терминала в 1,5 раза

Дочерняя компания оператора польской газотранспортной системы Польши Gaz-System SA – Polskie LNG – подписала контракт с компаниями POPR s TGE Gas Engineering на развитие регазификационных установок сжиженного газа в LNG-терминале в городе Свиноусце.

Благодаря выполнению работ регазификационные мощности терминала будут увеличены на 50% - – до 7,5 млрд кубометров газа в год к концу 2021 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Радио Польша.

Вице-премьер польского правительства и министр государственных активов Яцек Сасин отметил, что терминал является важной частью развития Польшей энергетической независимости.

Глава компании Gaz-System Томаш Стемпень отметил, что кроме развития терминала, фирма будет реализовать другие очень важные для энергетической безопасности Польши проекты –газопровод Baltic Pipe и национальные газопроводы.

Читайте также: В Польшу прибыл LNG-танкер с американским газом для Украины, – посольство США

Как сообщалось, летом 2019 года польская PGNiG подписала новое соглашение с американской компанией Venture Global, которое увеличивает обязательства PGNiG по отбору сжиженного природного газа (СПГ, LNG) до 3,5 млн тонн в год (4,73 млрд кубометров после регазификации) с ранее предусмотренных 2 млн тонн.

Таким образом, с учетом нового расширенного контракта с 2023 года PGNiG будет иметь право на импорт 9 млн тонн СПГ (эквивалент 12 млрд куб. м природного газа). Эту сумму составляют контракты с Cheniere (1,45 млн тонн), Sempra (2 млн тонн), Venture Global (3,5 млн тонн), Qatargas (2 млн тонн).

В 2022 году у PGNiG заканчивается долгосрочный договор на поставку с "Газпром экспортом", продление которого под вопросом. В 2018 году Польша потребила 19,7 млрд куб. м газа и купила 9,86 млрд кубометров в России.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178112
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Гончарук_Алексей Кабмин Киев Китай назначение нефть пошлина Россия
 
 
 
 
 
 вверх