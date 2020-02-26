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 Глава Walt Disney ушел в отставку после 15 лет работы

Генеральный директор Walt Disney Co Роберт Айгер уйдет в отставку после 15 лет работы на этой должности, передав руководство компанией главе подразделения Disney Parks Бобу Чапеку.

Как сообщили в Disney, Айгер займет должность исполнительного председателя совета директоров и будет руководить "творческими проектами" до истечения срока действия его контракта 31 декабря 2021 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Айгер во время конференц-колла во вторник отметил приобретение компанией 21st Century Fox и запуск таких сервисов, как Disney+.

"Я почувствовал, что, поскольку базы активов созданы, а наша стратегия развернута, я должен проводить как можно больше времени в творческой части нашего бизнеса", – добавил он.

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Чапек, будучи председателем подразделения тематических парков Disney, курировал самый крупный сегмент бизнеса компании.

Акции Disney завершили торги вторника снижением на 3,6% и потеряли еще 2,2% на торгах после закрытия официальной сессии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178108
 
 
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