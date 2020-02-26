 Минобороны заказало продукты для солдат на 170 миллионов по сниженным на 20% ценам

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма будет поставлять продукты в Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

Комплект продуктов стоит 70,98 грн. Это на 6% дороже нынешней цены от концерна "Военторгсервис" Минобороны для Николаевской и Херсонской областей (67,20 грн).

В то же время это на 20% дешевле прошлогодних цен для армии от ООО "Вийськсервис-Волонтер" и ООО "Премиум Финанс Групп" (84,42-85,08 грн). Эти две фирмы представляли группы компаний, которые были самыми крупными получателями подрядов на питание солдат во времена Януковича и Порошенко.

Согласно каталогу, картофель стоит 9 грн за кг, морковь обойдется военным в 9,6 грн за кг.

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Замороженную рыбу хек, сайду и минтай заказали по 60-75 грн за кг. По данным ассоциации "Украинский импортеров рыбы и морепродуктов", на украинском оптовом рынке хек, сайда и минтай стоит 55-60 грнза кг. Однако розничные цены могут быть выше.

Сначала по итогам аукциона договор подписали на 238,97 млн грн. Однако в тот же день дополнительным соглашением были уменьшены объемы закупки, в частности с учетом фактического объема расходов, в результате чего сумма договора уменьшилась на 43% – до 166,67 млн грн.

Первоначальная цена сделки была на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 263,58 млн грн.

Одесское ООО "Сеплай" записано на Екатерину Миллер и Игоря Мороза. Директором является Татьяна Чебан, которая не так давно руководила ООО "Валета С" из группы компаний, которые ранее уже выигрывали тендеры на питание солдат. "Сеплай" имеет аналогичный договор с ООО "Латорица-Темп" из той же группы.

Мороз владеет и управляет ООО "Мэритайм Интелиджент Эйдженси", а адвокат Миллер руководит ООО "Копаниал" Александра Павлова. Ранее она была юристом в ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и помощницей судьи в Хозсуде Одесской области.

Как отмечает издание, нынешний победитель выиграл тендер Минобороны впервые. Однако с 2019 года он получил мелких пищевых подрядов Нацгвардии Одессы и Санатория "Одесса" СБУ на сумму 4,11 млн грн.

Всего на нынешних торгах было девять участников. ООО "Фуд-Кук" и ООО "Ресурс-Сервис КМ" с более низкими на 2% ценам отклонили из-за неустранения недостатков.