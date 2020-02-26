[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.41 26.44
 Транспорт
  529  0
Все про:экология (173) МАУ (338)

 МАУ отказывается от пластиковых карт Panorama Club

С 1 апреля авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отказывается от пластиковых карт Panorama Club.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию МАУ, передает БизнесЦензор.

С апреля все привилегии участников Panorama Club Premium и Panorama Club Elite будут предоставляться только по электронным картам.

"Пластиковое загрязнение стало проблемой планетарного масштаба. МАУ вносит свой вклад в заботу об экологии и снижение загрязнения окружающей среды и прекращает изготовление пластиковых карт Panorama Club", - сказано в сообщении компании.

Отмечается, что загрузив электронную карту с QR-кодом на свое мобильное устройство, владельцы карты могут, как и раньше, пользоваться всеми возможностями участника Panorama Club.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178095
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Гончарук_Алексей Кабмин Киев Китай назначение нефть пошлина Россия
 
 
 
 
 
 вверх