 МАУ отказывается от пластиковых карт Panorama Club

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию МАУ, передает БизнесЦензор.

С апреля все привилегии участников Panorama Club Premium и Panorama Club Elite будут предоставляться только по электронным картам.

"Пластиковое загрязнение стало проблемой планетарного масштаба. МАУ вносит свой вклад в заботу об экологии и снижение загрязнения окружающей среды и прекращает изготовление пластиковых карт Panorama Club", - сказано в сообщении компании.

Отмечается, что загрузив электронную карту с QR-кодом на свое мобильное устройство, владельцы карты могут, как и раньше, пользоваться всеми возможностями участника Panorama Club.