 Кабмин выделил 22 миллиона на выплаты Героям Украины

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По совам министра, это позволит выплатить денежное вознаграждение 207 Героям Украины.

Соколовская уточнила, что денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины. В этом году выплата составит 105,1 тыс. грн.

В целом на выплату денежного вознаграждения будет направлено 21,7 млн грн.

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В соответствии с Порядком выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, получателями денежного вознаграждения являются:

граждане Украины из числа лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

члены семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти лица, которому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

К членам семей относятся лица, проживавшие вместе с Героем Украины: жена (муж), дети, родители.