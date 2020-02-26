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Все про:Герой_Украины (2) Кабмин (3933) Министерство социальной политики (354) Юлия Соколовская (7)

 Кабмин выделил 22 миллиона на выплаты Героям Украины

Кабинет министров на заседании в среду, 26 февраля, принял постановление "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка".

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По совам министра, это позволит выплатить денежное вознаграждение 207 Героям Украины.

Соколовская уточнила, что денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины. В этом году выплата составит 105,1 тыс. грн.

В целом на выплату денежного вознаграждения будет направлено 21,7 млн грн.

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В соответствии с Порядком выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка, получателями денежного вознаграждения являются:

  • граждане Украины из числа лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";
  • члены семей лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно, или в случае смерти лица, которому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

К членам семей относятся лица, проживавшие вместе с Героем Украины: жена (муж), дети, родители.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178093
 
 
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