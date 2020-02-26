 Минэкономики анализирует влияние вспышки вируса на Украину, – Милованов

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могут быть негативные сценарии, когда коронавирус будет быстро распространяться в других странах. Тогда это сильно повлияет на путешествия и туризм, но туризм у нас занимает небольшой процент, так что существенного влияния на украинскую экономику не будет", – сказал Милованов.

Основной канал влияния распространения коронавирус на украинскую экономику – это экспорт, отметил Милованов.

По словам министра, Украина экспортирует в Китай руды и концентраты железные, кукурузу, подсолнечное масло.

"По кукурузе и маслу мы, наоборот, можем ожидать рост экспорта. Что касается руды, то на нее в Китае может спрос снизиться, но произойдет замещение. Это возможность для наших металлопроизводителей", – сказал Милованов, добавив, что в отношении экспорта китайские товары могут быть замещены отечественными.

"Удельный вес импортных товаров из Китая в 2019 году составил 15% от общего импорта. Самые главные – диоды, транзисторы, телефонные аппараты и их части, машины автоматической обработки информации, то есть электроника. Это можно заменить товарами из других стран Азии или Европы. То есть мы не ожидаем существенных проблем для наших цепочек добавленной стоимости, скорее, подорожает импорт, что хорошо для экономики", – пояснил Милованов.

Несмотря на это, министр отметил готовность отреагировать на вызовы через политику поддержки, а также скоординировать усилия с Госналоговой службой или НБУ, если этот фактор коронавируса окажет все-таки влияние на экономику.

"Китай отработал свой сценарий поддержки экономики, особенно через центробанк. Мы их анализируем, изучаем, что сработало. И готовы применить те же меры, если будет нужно", – подытожил Милованов.