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 Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка сына беглого генпрокурора Пшонки

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "БГ Банк" в связи с завершением его ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, 26 февраля поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении 26 февраля выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "БГ Банк", – сказано в сообщении.

За время ликвидации банка, вкладчиками ПАО "БГ Банк" получено 270,85 млн грн гарантированного возмещения, что составляет 97,3% от общей гарантированной суммы.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, из ПАО "БГ Банк" за месяц до признания неплатежеспособным было выведено 300 млн гривен.

Напомним, НБУ признал "БГ Банк" неплатежеспособным в ноябре 2014 года, а в феврале 2015 года начал его ликвидацию. На тот момент среди собственников "БГ Банка" официально находилось 497 физлиц и 36 компаний.

Однако как установило следствие Генпрокуратуры, в 2011 году 80% акций "БГ Банка" были оформлены на лиц, подконтрольных Артему Пшонке, сыну бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

После продажи "БГ Банк" был переименован в банк "Первый" и получил от Нацбанка ряд кредитов для поддержания ликвидности на сумму 153,2 млн грн под сомнительное обеспечение. Впоследствии банк эти деньги не вернул. В сентябре 2014 года банк "Первый" вновь переименовался в "БГ Банк".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178087
 
 
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