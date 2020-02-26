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 Промышленность, Макроэкономика
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 Падение промышленного производства в январе замедлилось до 5,1%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в январе 2020 года сократилось по сравнению с январем 2019 года на 5,1% после снижения на 7,7% в декабре и на 7,5% в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С коррекцией на эффект календарных дней, падение промпроизводства в январе 2020 года к январю 2019 года составило 4,7%.

Снижение производства (без учета коррекции на эффект календарных дней) зафиксировано во всех отраслях: перерабатывающей – на 3,2%, добывающей – на 4,5%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 11,8%. Впрочем, падение производства в каждой из отраслей уменьшилось, по сравнению с декабрем 2019 года.

Согласно данным Госстата, по отношению к предыдущему календарному месяцу промпроизводство в январе сократилось на 8,4%, однако с учетом сезонности рост производства в январе 2020 года к декабрю 2019 года составил 1,2%.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года падение промышленного производства в годичном измерении ускорилось до 7,7%, по сравнению с 7,5% в ноябре.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в декабре составил 8,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в декабре сократилось на 1,7%, а с сезонной коррекцией – на 1,1%.

В целом по итогам 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 1,2%, по сравнению с 2018 годом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178082
 
 
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"Не впораюся - піду..."

тобто справи у ЗеМандi повний швах... кого назначать винуватцем?

доуправлялась сволота до цугундеру всього за 9 мiсяцiв.
так швидко, як шмарклi, ще нi одному Президенту обсиратися не вдавалось.
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Сказочные долбо..., "говно зеленое" обещало вам покращення - жрите говно ложками.
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"Падение промышленного производства в январе замедлилось до 5,1%" - кода будет рост на обещанных 40%?
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Ну это почти рост! Еще 2-3 года падать перестанет Если повезет....
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