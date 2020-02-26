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 Кабмин с 1 июля переходит на работу по новому регламенту, – Гончарук

Кабинет министров Украины будет работать по обновленному регламенту с 1 июля текущего года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы приняли решение обновить регламент работы Кабинета министров. С 1 июля этого года правительство будет работать немного иначе", - сказал Гончарук. 

По его словам, речь идет о внутренних процедурах, которые приведены в соответствие с европейскими и лучшими мировыми практиками.

"Правительство будет фокусироваться больше на формирование политики. Фактически будем более серьезно учитывать аналитические продукты, будем серьезней фокусироваться на стратегических вещах, на среднесрочных и долгосрочных целях", - добавил премьер.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178070
 
 
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