 Глава "Приватбанка" предупредил о последствиях возвращения банка Коломойскому

Об этом глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл заявил в интервью Financial Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"Денационализация "Приватбанка" может лишить Украину поддержки Международного валютного фонда и вызвать кризис", – заявил Крумханзл.

По словам главы банка, в этом случае Украине также угрожают "бегство капитала" и девальвация гривни.

Крумханзл подчеркнул, что сейчас существует "реальный риск" возврата "Приватбанка" экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, или что они получат вместо этого щедрую компенсацию.

По словам главы банка, если Киев не выполнит предварительные договоренности с МВФ в рамках новой программы на $5,5 млрд, то может не получить этих денег. В этом случае доверие к украинскому правительству будет подорвано, инвесторы начнут выводить свои деньги из страны. Это станет ударом для финансового сектора и приведет к девальвации гривни.

"Если риторика изменится и позиция МВФ станет отрицательной, то многие инвесторы фактически начнут выводить вложенные в страну деньги", – считает банкир.

Крумханзл напомнил, что на сегодня Коломойский подал около 800 исков в украинские суды по делу "Приватбанка".

Глава "Приватбанка" также заявил, что у него нет уверенности в том, что Зеленский имеет правильную картину ситуации, поскольку все его представления исходят от его окружения.

Как отмечает FT, для кредиторов и иностранных инвесторов дело "Приватбанка" стало индикатором искренности президента Владимира Зеленского в борьбе с коррупцией и реформированием экономики.

Ранее под давлением международных кредиторов президент Зеленский заявлял о поддержке национализации "Приватбанка", однако был менее категоричен в вопросе о возвращении банка экс-владельцам.

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Как сообщалось, Большая палата Верховного Суда назначила на 16 марта рассмотрение дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку Украины. Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-собственниками "ПриватБанка" лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции "ПриватБанка" во время национализации (процедура bail-in).

Ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов от отмене признания их связанными с банком лицами.

Своим рашением от 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения органов власти о национализации ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Таким образом, решение Верховного Суда отложить рассмотрение дела семьи Суркисов задержит рассмотрение процесса, иницированного Игорем Коломойским.