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 Менять адрес в документах при переименовании улиц не обязательно, – КГГА

Изменение адреса в документах при переименовании улиц не обязательно.

Об этом напомнил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администарции, начальник управления административных услуг Юрий Таций, передает БизнесЦензор.

По информации Тация, Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации в последнее время получил немало вопросов относительно изменений в документах при переименовании улиц, проспектов, переулков и тому подобное.

Чиновник пояснил, что на законодательном уровне не определена обязательность изменения адреса в документах.

"Изменение сведений о местонахождении юридического лица подлежит государственной регистрации согласно закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Однако закон не устанавливает пакет документов, который подается для государственной регистрации изменений в случае переименования улиц. Никаких официальных разъяснений со стороны Государственной регистрационной службы Украины по этому вопросу нет. То есть на законодательном уровне обязательности данной процедуры не определены", – сообщил Таций.

Заместитель директора рассказал, что изменения в документы можно сделать по собственной инициативе. Так, прописку в паспорте менять не обязательно, однако по желанию перерегистрацию можно сделать во время перемены фамилии.

"Имеющиеся документы о праве собственности на недвижимое имущество менять также не обязательно. Это такие документы, как свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, договор мены или дарения и тому подобное. Собственник имущества, конечно, может внести изменения в документы на имущество (изменить адрес) по собственной инициативе при осуществлении какой-либо нотариальные действия со своим имуществом – продажа, дарение, наследование. Справку об изменении названия улицы можно получить в Департаменте архитектуры и градостроительства КГГА", – добавил Таций.

Чиновник отметил, что юридические лица должны руководствоваться законом Украины "О государственной регистрации юридических и физических лиц предпринимателей".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3178066
 
 
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