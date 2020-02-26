 Фонд гарантирования завершил ликвидацию "Легбанка"

Как сообщает пресс-служба Фонда, 24 февраля поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Легбанк", – сказано в сообщении.

За время ликвидации банка, вкладчиками ПАО "Легбанк" получено 111,9 млн грн гарантированного возмещения, что составляет 97,9% от общей гарантированной суммы.

Напомним, НБУ принял решение ликвидировать "Легбанк" 26 февраля 2015 года.

"Легбанк" контролировался латвийским бизнесменом Артуром Ересько, был признан неплатежеспособным в ноябре 2014 года из-за потери ликвидности и невозможности выполнять обязательства перед клиентами.