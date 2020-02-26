 Украина начала расследование против импорта механизмов для пластиковых окон из Турции

Решение комиссии от 21 февраля о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации в газете "Урядовый курьер" от 25 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, соответствующую жалобу МКМТ получила от ООО "Аксор Индастри".

Как утверждает заявитель, в течение периода наблюдений вплоть до первого полугодия 2019 года доля импорта фурнитуры из Турции возросла на 7%, в отношении потребления – на 1,1%. Кроме того, цены на турецкую продукцию были значительно ниже себестоимости, а также ниже цен на внутреннем рынке Турции.

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину оконно-дверной фурнитуры мог осуществляться по демпинговым ценам, при этом уровень демпинговой маржи нельзя считать минимальным, а объемы импорта – незначительными. При этом объемы импорта турецкой продукции могли нанести ущерб национальному товаропроизводителю.

Расследование касается поворотно-откидных устройств (механизмов) для оконных и балконных дверных блоков по коду УКТВЭД 8302 41 50 10 происхождением из Турции.

Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономики. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.

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По данным Госстата, в 2019 году импорт фурнитуры по коду УКТВЭД 8302 41 из Турции составил 2,2 тыс. тонн на $7,1 млн, тогда как экспорт в эту страну – 35,7 тонн на $49,4 тыс.

В целом Украина в прошлом году импортировала таких товаров на $51,6 млн, экспортировала на $19,5 млн.

Напомним, в декабре 2019 года зампредседателя совета корпорации "Алеф" Станислав Виленский сообщил агентству, что

Завод по производству оконно-дверной фурнитуры "Аксор Индастри" (Axor Industry, Днепр), входит в корпорацию "Алеф" Вадима Ермолаева и Станислава Виленского.